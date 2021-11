Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte stehlen 200 kg schwere Bagger-Schaufel Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Im Fall von Diebstahl ermittelt die Polizei Bremerhaven und bittet um Zeugenhinweise. Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag, 11. November, ist in Bremerhaven-Wulsdorf eine circa 200kg schwere Bagger-Schaufel von einer Baustelle gestohlen worden. Auch die zugehörigen Hydraulikschläuche haben die Diebe mitgenommen.

Zum Feierabend am Mittwoch, 10. November, befand sich die Schaufel noch am Bagger. Am nächsten Morgen wurde bei Arbeitsbeginn um 6.30 Uhr der Diebstahl festgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, denen im genannten Zeitraum in der Straße Deichhämme verdächtige Arbeiten aufgefallen sind, sich unter 0471/953-3321 zu melden.

