Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ehrlicher Finder gibt Geldbörse bei der Polizei ab

Bremerhaven (ots)

Eine verlorene Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Inhalt und wichtigen Unterlagen hat ein 27-jähriger Mann am Dienstagabend, 9. November 2021, gegen 19.30 Uhr in einem Schnellrestaurant an der Hafenstraße gefunden. Der ehrliche Finder kontaktierte die Polizei, die die Geldbörse an sich nahm und sich nun bemüht, den Eigentümer ausfindig zu machen. Die Polizei dankt dem Bremerhavener und lobt ihn für sein vorbildliches Verhalten.

