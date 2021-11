Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher stehlen Bargeld aus Leher Wohnung

Bremerhaven (ots)

In der Nacht von Montag, 8. November, auf Dienstag, 9. November, drangen unbekannte Täter in eine Mietwohnung an der Wülbernstraße in Bremerhaven-Lehe ein. Offenbar gelangten die Einbrecher durch ein Fenster ins Innere. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Schränke und entkamen später unentdeckt. Die Mieterin schlief zum Tatzeitpunkt in ihrem Bett. Erst am Dienstagmorgen bemerkte sie den Einbruch und das Fehlen von Bargeld. Daraufhin rief sie die Polizei. Diese bittet nun um Zeugenhinweise: Wer zwischen Montagabend, 22.45 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.15 Uhr, im Bereich Wülbernstraße/Dionysiusstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 zu informieren.

