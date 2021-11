Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nächtlicher Einbrecher überrascht

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag, 9.11.2021, überraschte ein Anwohner einen Einbrecher in seiner Wohnung in der Rickmersstraße Ecke Stormstraße. Der Mann kam gegen 03.30 Uhr nach Hause, zu diesem Zeitpunkt befand sich der Einbrecher in der Wohnung. Der Tatverdächtige bedrohte in der Folge den 23-jährigen Bewohner und flüchtete dann vom Tatort. Die Polizei fahndet nach einem dunkel gekleideten Täter, der zur Tatzeit eine schwarze Maske trug. Der nicht näher beschriebene Tatverdächtige sprach gebrochen deutsch und war mit einer dickeren Jacke sowie einer engen, dunklen Hose und hellen Sneakers bekleidet. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0471-953 4444 entgegen.

