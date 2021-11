Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Überfall auf Tankstelle

Bremerhaven (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bremerhaven-Lehe bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Samstagabend, 6. November 2021, betrat der unbekannte Tatverdächtige gegen 21.40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Stresemannstraße. Er begab sich in den Kassenbereich und bedrohte einen Angestellten mit einem gefährlichen Gegenstand. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend in Richtung Eisenbahnstraße. Vor der Tankstelle wartete offensichtlich ein Komplize, der gemeinsam mit dem Haupttäter vom Tatort flüchtete. Hierbei warfen die Unbekannten den zuvor zur Drohung benutzten Gegenstand in Höhe der Tankstelle auf ein Fahrzeug, welches die Stresemannstraße befuhr. Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0471/953-4444) entgegen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Personen blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise auf die mutmaßlichen Täter. Der Haupttäter ist männlich und hat ein junges Erscheinungsbild. Beschrieben wird er als 1,80 Meter großer und schlanker Mann. Zur Tatzeit trug er einen weißen Rollkragenpullover, eine blaue Jeanshose und weiße Schuhe. Außerdem war er mit einer grauen Wollmütze und einer schwarzen Gesichtsmaske bekleidet. Sein Mittäter hat ebenfalls ein junges Erscheinungsbild und wird von kräftiger Statur beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine blaue Kapuzenjacke, blaue Jeanshose und schwarze Schuhe.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell