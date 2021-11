Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: LKW-Teile vom Firmengelände gestohlen

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem umzäunten Firmengelände in Bremerhaven-Wulsdorf und entwendeten dort den Motor eines Lkw-Kranes sowie die dazugehörigen Hydraulikschläuche. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bearbeitet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0471-953 4444.

Der Einbruch im Ortsteil Jedutenberg ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 5.11.2021, 17.00 Uhr, bis zum Montag, 8.11.2021, 08.30 Uhr. Die Täter gelangten unerkannt auf das Firmengelände im Loxstedter Weg und bauten vom LKW die genannten Kranteile ab. Anschließend durchsuchten sie die Seitenkästen des Fahrzeuges. Wer am vergangenen Wochenende Auffälligkeiten in Tatortnähe bemerkt hat oder andere relevante Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Bremerhavener Polizei in Verbindung zu setzen.

