POL-Bremerhaven: Polizeigeschichte im Blick

Bremerhaven (ots)

Was zeichnet die Polizei aus? Welche Rolle haben wir in der Gesellschaft? Wo liegen die historischen Wurzeln unserer Organisation und was dürfen wir bei unserem Handeln nicht vergessen? Das sind einige der Fragen, mit denen sich die Deutsche Gesellschaft für Polzeigeschichte e.V. auseinandersetzt und für die Polizeien aufarbeitet. Das Jahrestreffen des Vereins findet an diesem Wochenende unter 2G Bedingungen erstmals in Bremerhaven statt. Etwa 50 Vereinsmitglieder aus ganz Deutschland, der Schweiz und aus Frankreich erleben neben dem offiziellen Teil, u.a. ein Besuch des Polizeimuseums bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, ein kurzweiliges Rahmenprogramm zum Kennenlernen unserer schönen Stadt.

