POL-Bremerhaven: 120 Autoreifen illegal entsorgt

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der jüngeren Vergangenheit im Bremerhavener Bürgerpark 120 Autoreifen illegal entsorgt. Leider haben die bisherigen Ermittlungsansätze nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Aus diesem Grund wendet sich die Bremerhavener Polizei nun an die Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter oder auf verdächtige Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

Seit mehreren Wochen laufen die polizeilichen Ermittlungen zur Identifizierung der Umweltsünder. Der Tatort befindet sich im Bürgerpark, in unmittelbarer Nähe des Übergangs vom Kammerweg in den Adolf-Hoff-Weg. Bereits im August 2021 lagerten die unbekannten Tatverdächtigen die Reifen dort ab. Die große Menge an abgelegten Altreifen legt die Vermutung nahe, dass sie mit einem Fahrzeug an den Ablageort gebracht wurden.

