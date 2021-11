Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrskontrolle führt zu Behinderungen

Bremerhaven (ots)

Aufgrund des Verdachts einer Straftat sollte am Donnerstagmittag, 4.11.2021, gegen 14.00 in Bremerhaven ein Autofahrer überprüft werden. Die Polizei konnte den Fahrer, der aus der Stresemannstraße kam, in der Elbestraße stoppen. Der Mann schloss sich daraufhin im Auto ein und zeigte sich zu keinerlei verbaler Kommunikation mit den Einsatzkräften bereit. Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei die Elbestraße für den Durchgangsverkehr. Dieses führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach einiger Zeit gelang es der Polizei dann doch, den Autofahrer zum Verlassen seines Fahrzeuges zu veranlassen. Die Zwangsentstempelung des nicht zugelassenen Autos wurde in die Wege geleitet und das Fahrzeug in der Folge durchsucht. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an. Die Straßensperrung wurden aufgehoben.

