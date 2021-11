Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf frischer Tat ertappt

Bremerhaven (ots)

Zu einem gescheiterten Diebstahl kam es am Dienstagabend, 02. November 2021, in einem Bekleidungsgeschäft an der Bürgermeister-Smidt-Straße. Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete, wie ein 39-Jähriger mit mehreren Jacken im Wert von 280 Euro in einer Umkleidekabine verschwand. Offensichtlich entfernte er die Etiketten und verstaute die Kleidung in einer mitgeführten Einkaufstüte. Als der Mann die Kabine verließ, wurde er von der Mitarbeiterin auf sein Handeln angesprochen. Nach Aufforderung übergab der Tatverdächtige die Tüte samt der Ware. Die hinzugerufene Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

