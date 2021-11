Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto kollidiert mit Inline-Skater

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde ein 29 Jahre alter Inline-Skater am Dienstag, 2, November 2021, in Bremerhaven-Geestemünde. Der Mann war gegen 15.45 Uhr auf dem linken Gehweg der Columbusstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Als er die Borriesstraße auf dem Fußgängerüberweg überqueren wollte, bog zur selben Zeit eine 58-jährige Autofahrerin von der Borriesstraße aus kommend in die Columbusstraße ab, ohne die Vorfahrt des Inline-Skaters zu beachten. Es kam zur Kollision, infolge derer der 29-Jährige über die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn stürzte. Das Unfallopfer erlitt leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen durfte. An dem beteiligten Auto entstand geringer Schaden.

