Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau im Bus beleidigt - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall am 25. Oktober 2021, in der Buslinie (503) in Fahrtrichtung Leherheide. Dort soll es am Montag, gegen 8.45 Uhr, zu massiven Beleidigungen mit rassistischem Hintergrund zum Nachteil einer 50-jährigen Frau gekommen sein. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer 953 - 4444 zu melden.

Der Tatverdächtige verstärkte seine verbalen Angriffe mit zahlreichen Gesten, die eindeutige Hinweise auf eine rechtsgerichtete Gesinnung zeigten. Der 55-Jährige stieg zusammen mit der Geschädigten an der Haltestelle "Stadtverwaltung", in Höhe des dortigen Verbrauchermarktes aus und konnte später namentlich festgestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell