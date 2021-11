Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gestürzter Radfahrer schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Am Montagnachmittag, 1.11.2021, verunglückte ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in Bremerhaven-Geestemünde. Der Unfall geschah auf einer Treppe am Schaufenster Fischereihafen. Der Junge hatte offensichtlich versucht die Treppe zu befahren und war dabei gestürzt. Mit erheblichen Verletzungen wurde das Kind zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Andere Personen waren nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht am Geschehen beteiligt.

Gegen 15.50 Uhr bemerkten Passanten den Jungen auf der Treppe, welche die Straße Unter der Rampe und die Georgstraße miteinander verbindet. Nachdem der Junge sein Fahrrad zunächst die Stufen hoch getragen hatte, versuchte er dann wohl auf dem Fahrrad wieder herunterzufahren. Die Zeugen sahen, wie der 11-Jährige nach dem Sturz verletzt liegen blieb, verständigten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei und leisteten Erste Hilfe.

