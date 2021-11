Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rollerbesitzer trifft auf Tatverdächtigen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30.10.2021 auf 31.10.2021) entdeckte der Besitzer eines Motorrollers einen Mann in Bremerhaven-Leherheide, der offenbar gerade dabei war, seinen Roller zu stehlen. Es kam an Ort und Stelle zu einer Schlägerei zwischen den Männern, die mit dem Eintreffen der alarmierten Polizei beendet wurde.

Um kurz nach 2.00 Uhr bemerkte der Rollerbesitzer zwei Männer in der Nähe seines Fahrzeugs in der Hans-Böckler-Straße. Einer von ihnen ging in der Folge zum Roller und beschädigte diesen gewaltsam. Als sich der 40-jährige Geschädigte schnell näherte, wurde er nach eigener Aussage sofort vom 20-jährigen Tatverdächtigen mit gezielten Faustschlägen angegriffen. Nun entwickelte sich bis zum Eintreffen der Polizeistreife eine wechselseitige Körperverletzung. Beide Männer trugen Gesichtsverletzungen davon, benötigten jedoch keinen Krankenwagen. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

