Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Halloween - Polizei zieht positive Bilanz

Bremerhaven (ots)

Anlässlich der gestrigen Halloweennacht spricht die Bremerhavener Polizei von einem grundsätzlich überschaubaren Einsatzgeschehen. Sowohl am Sonntag als auch in der nachfolgenden Nacht zum heutigen Montag, 1. November 2021, gab es nur wenig relevante Einsätze. Die überwiegende Mehrheit der Feiernden verhielt sich regelkonform, es kam nur vereinzelt zu kleineren Vorfällen.

In Leherheide meldeten aufmerksame Passanten gegen 19 Uhr böllernde Jugendliche im Bereich der Louise-Schroeder-Straße. Als die Beamt:innen am Einsatzort eintrafen, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Gegen 23 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Hans-Böckler-Straße gerufen. Dort qualmte ein Altkleidercontainer, der durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. In der übrigen Stadt kam es nur zu wenigen unbedeutenden Störungen.

