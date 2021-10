Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Raubüberfall

Bremerhaven (ots)

Gestern Abend, Donnerstag, 28.10.2021, betrat ein bisher unbekannter Tatverdächtiger die Räume eines Wettbüros in Bremerhaven-Lehe, drohte einem Angestellten mit erheblicher Gewalt und raubte Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0471-953 4444 entgegen und fahndet nach einem etwa 30 bis 40-jährigen Mann von korpulenter Statur.

Gegen 21.40 Uhr betrat der Tatverdächtige die Geschäftsräume in der Hafenstraße und verübte den Raubüberfall. Zu diesem Zeitpunkt war der Angestellte allein dort anwesend. Der Räuber erbeutete Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe. Der Gesuchte trug dunkles Haar, sprach akzentfrei deutsch und soll zwischen 170 und 175 Zentimeter groß sein. Zur Tatzeit hatte er die Kapuze einer dunklen Jacke über den Kopf gezogen und flüchtete in unbekannte Richtung.

