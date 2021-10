Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Licht-Test-Aktion 2021: Polizei führt Beleuchtungskontrollen durch

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Funktionierende und richtig eingestellte Autolampen sind ein absolutes Muss zur Verhinderung von Verkehrsunfällen. Dies gilt nicht nur in der dunklen Jahreszeit. Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Lichttest 2021" führte die Polizei Bremerhaven in den Nachmittags- und Abendstunden des gestrigen Donnerstages, 28. Oktober, Beleuchtungskontrollen in Bremerhaven-Leherheide durch. Ziel der Lichttest-Aktion und des Kontrolltages ist es, das Bewusstsein der Autofahrenden für korrekte Fahrzeugbeleuchtung zu schärfen, denn es geht in erster Linie um mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Zwischen 16.45 und 20 Uhr kontrollierten die Beamt:innen insgesamt 161 Fahrzeuge auf dem Gelände der TÜV-Station in Bremerhaven. In 10 Fällen wurden Beleuchtungsmängel und in 7 Fällen Ordnungswidrigkeiten festgestellt. In einem Fall wurde eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Ein Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, weil er im dringenden Verdacht steht, ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben.

Insgesamt hat sich das Ergebnis im Hinblick auf die festgestellten Beleuchtungsmängel im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Die Polizei wird auch weiterhin Beleuchtungskontrollen durchführen und bittet die Verkehrsteilnehmer, vor Fahrtantritt die Beleuchtung ihres Fahrzeuges auf mögliche Mängel zu überprüfen.

Der Licht-Test ist eine bundesweite Aktion, die es seit 1956 gibt. Sie wird gemeinsam vom Kraftfahrzeuggewerbe und der Verkehrswacht organisiert. Schirmherr ist der Bundesverkehrsminister. Mit Schwerpunktkontrollen unterstützt die Polizei die Verkehrssicherheitsaktion. Der Licht-Test ist ein Service, bei dem Kfz-Betriebe kleine Mängel sofort und kostenlos beheben und erst wenn alles in Ordnung ist, wird die bekannte Licht-Test-Plakette 2021 für die Windschutzscheibe ausgehändigt. Nur notwendige Ersatzteile und umfangreiche Diagnosen- und Einstellarbeiten müssen bezahlt werden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell