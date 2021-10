Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zusammenstoß in Waschstraße

Bremerhaven (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache ereignete sich Donnerstagmittag, 28.10.2021, ein Verkehrsunfall in einer Waschstraße im Bremerhavener Ortsteil Jedutenberg. Nachdem ein Autofahrer im Einfahrbereich bezahlt hatte, fuhr sein Auto plötzlich in die Halle ein, rammte zunächst eine Wand und fuhr dann auf den davor befindlichen Pkw auf. Nach Angaben des Mannes habe ein technischer Defekt vorgelegen. Beide beteiligten Autofahrer wurden verletzt, der im angefahrenen Auto befindliche Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Klärung der Zusammenhänge stellte die Polizei das verursachende Fahrzeug sicher.

Der Unfall in der Straße Bohmsiel passierte gegen 13.32 Uhr am Mittag. Der 77-jährige Fahrer konnte sich den plötzlichen Vorstoß seines Autos nicht erklären. In der Waschstraße befand sich ein 52-jähriger Mann, dessen Fahrzeug gerade gereinigt wurde. Ohne Vorwarnung fuhr der verursachende Pkw auf. Im Zuge der Ermittlungen muss nun geklärt werden, ob eine technischer Defekt oder doch ein menschliches Versagen den Zusammenstoß auslöste. Nach ersten Schätzungen entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von mehreren 10.000,- Euro.

