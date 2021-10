Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: BMW landet nach Unfall im Straßengraben

Bremerhaven (ots)

Komplett zerstört wurde ein BMW bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 27. Oktober, gegen 19.40 Uhr im Bremerhavener Fischereihafen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren der 18 Jahre alte Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer auf der Straße Am Luneort in Richtung Weserdeich unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Straße Seeborg kollidierte das Fahrzeug an einer Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Danach schleuderte der BMW offenbar unkontrolliert über die Straße und in den Seitenraum. Dabei beschädigte der Wagen noch mehrere Leitpfosten, kleine Bäume und Sträucher, bis er schließlich vollkommen zerstört in einem Graben zum Stillstand kam. Die Unfallstelle erstreckte sich über eine Gesamtlänge von mehr als 200 Metern. Die Insassen konnten das Fahrzeug ohne erkennbare Blessuren verlassen. Da der hinreichende Verdacht bestand, dass der Fahranfänger mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war, fertigten die Beamt:innen eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Sein Führerschein und das Unfallfahrzeug wurden beschlagnahmt. Es entstanden Sachschäden von geschätzt mehr als 20.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell