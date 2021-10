Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tag des Einbruchschutzes: Bremerhavener Polizei berät auf Wochenmarkt

Bremerhaven (ots)

Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für Sicherheit" findet in diesem Jahr am Sonntag, 31. Oktober, bundesweit der Tag des Einbruchschutzes statt, der jährlich am Tag der Zeitumstellung begangen wird.

Im Rahmen des Aktionstages sind Präventionsbeamte der Polizei Bremerhaven mit einem Informationsstand auf dem Wochenmarkt Geestemünde vertreten, bei dem sich interessierte Bürger:innen zum Thema Einbruchschutz und zum Schutz vor gängigen Betrugs- und Trickdiebstahlmaschen informieren und beraten lassen können.

Alle Interessierten sind dazu am Sonnabend, 30. Oktober, von 8 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt Geestemünde auf dem Konrad-Adenauer-Platz eingeladen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Der Aktionstag, der dieses Jahr bereits zum zehnten Mal stattfindet, ist Teil der bundesweiten Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH, die die Polizei 2012 gemeinsam mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden sowie Errichterfirmen ins Leben gerufen hat. Allgemeine Informationen rund um den Schutz vor Einbrechern gibt es im Internet unter: www.k-einbruch.de.

