POL-Bremerhaven: Einbruch in Schulgebäude

Bremerhaven (ots)

Zwei Frauen und ein Mann stehen im dringenden Verdacht, am vergangenen Samstagabend, 23.10.2021, in ein Schulgebäude in Bremerhaven-Geestemünde eingebrochen zu sein. Die alarmierte Polizei umstellte das Gebäude und konnte die Tatverdächtigen im Rahmen der Durchsuchung festnehmen.

Nachdem die Polizei gegen 22.55 Uhr alarmiert wurde, fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Tatort in unmittelbarer Nähe der Schillerstraße. Im Gebäude wurden Lichter und die Silhouetten von Personen erkannt. Nach der Umstellung wurde dann mit der Durchsuchung des Gebäudetraktes begonnen. In einem Flurbereich erfolgten die Festnahmen der 22- und 25-jährigen Frauen sowie des 24-jährigen Mannes. Weitere Personen wurden nicht entdeckt. Offensichtlich waren die Tatverdächtigen durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in die Schule gelangt. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

