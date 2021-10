Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Am gestrigen Sonntagvormittag, 24. Oktober, kam es in Bremerhaven-Wulsdorf zu einem Unfall, bei dem eine 77-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Frau befuhr gegen 11.20 Uhr mit ihrem Pedelec den Radweg parallel zur Frederikshavner Straße und wollte eine Holzbrücke überqueren, die zum Unfallzeitpunkt witterungsbedingt feucht und rutschig war. Die Bremerhavenerin verlor auf der Brücke die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand geringer Schaden.

Auch in den kommenden Tagen und Wochen muss witterungsbedingt mit rutschigen und nassglatten Straßen gerechnet werden. In der dunklen Jahreszeit und bei wechselhaftem Wetter ist im Straßenverkehr besondere Vorsicht geboten. Dies gilt für Radfahrer, Fußgänger und motorisierte Verkehrsteilnehmer gleichermaßen. Denn nur ein kleiner Moment der Unachtsamkeit kann zu eigentlich vermeidbaren Unfällen führen.

Damit Sie sicher und unfallfrei durch die dunkle Jahreszeit kommen, hat die Polizei Bremerhaven wichtige Tipps und Hinweise für Radfahrer zusammengestellt:

- Kontrollieren Sie vor Fahrtantritt, ob die Beleuchtung an Ihrem Fahrrad funktioniert. - Achten Sie darauf, dass die vorgeschriebenen Reflektoren montiert sind. - Gerade bei Schnee, Nässe oder Laub auf der Fahrbahn kommen Sie leicht ins Rutschen. Eine angepasste Geschwindigkeit kann schweren Stürzen vorbeugen. - Tragen Sie einen Helm, der Sie im Falle eines Unfalls möglichst vor schweren Kopfverletzungen bewahrt. - Tragen Sie reflektierende Jacken, Westen oder Zubehör wie zum Beispiel neonfarbene Überzieher oder Reflektoren für Ihren Fahrradhelm oder die Packtaschen. So werden Sie vor allem in der Dämmerung und bei Dunkelheit rechtzeitig gesehen.

