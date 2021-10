Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Supermarkt-Personal erkennt Falschgeld rasch - Tipps zum Erkennen von "Blüten"

Bremerhaven (ots)

Nicht immer sind "falsche Fuffziger" so leicht zu erkennen wie in einem Fall, der sich am gestrigen Dienstagnachmittag, 19. Oktober, in Bremerhaven ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr rief der Leiter eines Supermarktes im Stadtteil Lehe die Polizei. Dort hatte ein Schulkind versucht, mit einem offensichtlich falschen 50-Euro-Schein zu bezahlen. Die vermeintliche Banknote war der Person an der Kasse aufgefallen, da groß das Wort "Kopie" auf dem Schein zu lesen war. Das Schulkind gab an, nicht gewusst zu haben, dass es sich um eine Art Spielgeld handelt. Es gab an, den Schein in Lehe gefunden zu haben. Die eingesetzten Polizeibeamt:innen erläuterten dem Kind sein Fehlverhalten und übergaben es dann an seine Erziehungsberechtigten.

Dazu der Hinweis Ihrer Polizei:

Immer wieder werden falsche Geldscheine in Umlauf gebracht, die den echten Banknoten auf den ersten Blick täuschend ähnlich sehen. Täter versuchen dazu häufig, Dinge von geringem Wert mit einem vergleichsweise großen Schein zu bezahlen. Ihr Ansinnen dabei ist, viel echtes Wechselgeld zu erhalten. Laut Auskunft der Deutschen Bundesbank werden am häufigsten 50-Euro-Scheine und 20-Euro-Scheine gefälscht.

Auf echten Banknoten befinden sich mehrere Sicherheitsmerkmale, die eine Überprüfung auf Echtheit auch für den Laien möglich machen. Dazu benötigen Sie nichts weiter, als Ihre Finger und ihre Augen:

- Am äußeren Rand der neuen Banknoten lassen sich erhabene feine Linien ertasten.

- Auf den neuen Banknoten befindet sich links unten die glänzende Wertzahl. Beim Kippen des Scheins wandert auf dieser ein heller Balken auf und ab.

- Bei den alten Banknoten verändert die auf der Rückseite des Scheins unten rechts befindliche Wertzahl beim Kippen ihre Farbe

- Bei allen Scheinen ist der in das Papier eingearbeitete Sicherheitsfaden nur im Gegenlicht zu sehen.

- Informationen zu weiteren Sicherheitsmerkmalen erhalten Sie unter: www.bundesbank.de/falschgeld

So sollten Sie sich verhalten, wenn Kunden versuchen, mit Falschgeld zu zahlen:

- Behalten Sie das Falschgeld ein und übergeben Sie es der Polizei (Notruf 110).

- Die verdächtige Banknote sollte von so wenigen Personen wie möglich angefasst werden, um Fingerabdrücke des Täters nicht zu vernichten.

- Bitten Sie die Kunden, zu warten, bis die Polizei da ist.

- Falls sich die Kunden dennoch vom Ort entfernen, prägen Sie sich deren Aussehen gut ein.

- Veranlassen Sie die Sicherung von Videoaufnahmen aus ihrem Geschäft, falls eine Überwachungskamera installiert ist.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell