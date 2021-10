Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Bremerhaven (ots)

Mehrere Verkehrsunfälle und einen großen Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstag, 16.10.2021, gegen 21 Uhr in der Hartwigstraße in Bremerhaven-Geestemünde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der Unbekannte die Hartwigstraße mit hoher Geschwindigkeit. Dabei kam er mit einem dunklen SUV von der Fahrbahn ab und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort. Die rasante Fahrt blieb nicht ohne Folgen. Der Fahrer beschädigte mehrere geparkte Fahrzeuge und ein Verkehrszeichen. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang oder Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3163 zu melden.

