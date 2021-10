Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruchdiebstahl: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei bittet im Fall eines Einbruchdiebstahls um Zeugenhinweise. Am gestrigen Mittwochabend, 13. Oktober, wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Gnesener Straße im Stadtteil Lehe gerufen. Dort hatte der Wohnungsnehmer festgestellt, dass seine Wohnungstür aufgebrochen worden war und elektronische Geräte fehlten. Konkret wurden ein Fernseher und ein zugehöriger Lautsprecher entwendet. Die mutmaßliche Tatzeit am Mittwoch lag zwischen 11 und 18 Uhr. Die Polizei (0471/953-3221) bittet um Zeugenhinweise: Wer im genannten Zeitraum im Bereich Gnesener Straße/Adolfstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

