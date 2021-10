Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch und Diebstahl

Bremerhaven (ots)

Im Zeitraum von Montag, 4.10.2021 bis zum 11.10.2021 gelangten bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in Bremerhaven-Lehe. Die Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten des zurzeit leerstehenden Geschäftshauses und stahlen Armaturen und Kupferrohre. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 0471 - 953 4444.

Die Einbrecher demontierten im Keller und auf dem Dachboden sowie auf drei weiteren Etagen diverse Armaturen und entfernten zahlreiche Kupferrohre aus den Wänden. Um in das Gebäude in der Lange Straße zu gelangen hatten sie offensichtlich eine Fensterscheibe eingeschlagen. Mehrere Räume wurden komplett verwüstet. Die Ermittlungen zu den Tätern, die sich offensichtlich einige Tage dort einquartiert hatten, dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell