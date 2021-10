Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geld aus Schnellrestaurant gestohlen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Freitag hat ein maskierter Mann einen Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in der Schiffdorfer Chaussee bedroht und das Geld aus dem Geschäft an sich genommen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zur Aufklärung des Falls. Kurz vor ein Uhr kam der Unbekannte auf den Mitarbeiter des Schnellrestaurants zu, der sich gerade vor der Tür befand. Sofort bedrohte und schlug der Unbekannte sein Opfer und forderte Geld. Um eine weitere Eskalation der Situation zu vermeiden, ließ der Geschäftsmitarbeiter zu, dass der Täter das Geld aus dem Restaurant an sich nehmen und anschließend in Richtung Ludwig-Börne-Straße flüchten konnte. Der Räuber war etwa 160 Zentimeter groß und schwarz gekleidet. Er hatte eine hüftlange Winterjacke an und die Kapuze über eine Baseball-Kappe gezogen. Sein Gesicht war teilweise verdeckt.

