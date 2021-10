Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche entwenden Parkschranke

Bremerhaven (ots)

Am späten Mittwochabend, 6. Oktober entwendeten drei Jugendliche eine Parkschranke des Parkhauses in der Rampenstraße. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei.

Das Trio (16, 17 und 17 Jahre alt) verschaffte sich Zugang in die Tiefgarage, löste die Schranke aus ihrer Verankerung und trug diese nach draußen. Auf dem Weg ließen die Jugendlichen die Schranke liegen und gingen weiter in Richtung Hafenstraße. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnten die Jungen von den eingesetzten Beamt:innen in der Hafenstraße/ Lloydstraße angetroffen werden und gaben die Tat zu. Es stellte sich heraus, dass sie sich auf Klassenfahrt befinden. Die Minderjährigen wurden in die Obhut ihrer Klassenlehrer:innen gegeben. Die unbeschädigte Schranke konnte aufgefunden und wieder eingesetzt werden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell