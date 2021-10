Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb versteckt sich im Container

Bremerhaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, 6. Oktober hat die Polizei in Bremerhaven-Lehe einen mutmaßlichen Dieb festgenommen, der sich in einem Container versteckt hielt.

Gegen 17 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen, wie ein 25-jähriger Mann die Seitenscheibe eines in der Straße Weg 29 abgestellten Pkw einschlug und aus dem Innenraum eine Handtasche entwendete. Als der junge Mann bemerkte, dass er beobachtet wird, ergriff er die Flucht und versteckte sich in einem mit Laub und Rasenschnitt gefüllten Container in der Straße Rainer-Maria-Rilke-Weg. Ein couragierter Zeuge folgte dem Flüchtigen und teilte den eingesetzten Beamt:innen das Versteck des Mannes mit. Die hinzugerufene Polizei traf schnell am Einsatzort ein und stellte den Tatverdächtigen samt Diebesgut.

