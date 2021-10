Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Motorroller brennt komplett aus

Bremerhaven (ots)

In der vergangenen Nacht brannte aus bisher unbekannten Gründen ein Motorroller in Bremerhaven-Geestemünde vollständig aus. Anwohner bemerkten das Feuer gegen 3.20 Uhr und verständigten die Einsatzkräfte. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0471 - 953 4444.

Auf dem Gelände des Schulsportplatzes an der Flensburger Straße brannte das Fahrzeug beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung lichterloh. Offensichtlich hatten unbekannte Täter den Motorroller in der Nacht zum heutigen Dienstag angezündet und sind dann geflüchtet. Zurzeit laufen die Ermittlungen zum Eigentümer des Zweirades, welches durch die Polizei sichergestellt wurde. Es stellt sich auch die Frage, ob das Fahrzeug zuvor gestohlen worden war. Wer in der Nacht Unregelmäßigkeiten im Bereich Geestemünde-Süd bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

