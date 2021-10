Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Einbrüche im Fischereihafen

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende sind bisher unbekannte Täter in die Geschäftsräume zweier Betriebe im Bremerhavener Fischereihafen eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0471 - 953 4444.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2/3.Oktober 2021, gelangten Einbrecher in die Geschäftsräume eines Betriebes im Süden der Straße Am Lunedeich. Im Zuge der Tat wurde sowohl ein Oberlicht als auch ein Fenster gewaltsam aufgebrochen. Das genaue Diebesgut steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen 19.00 Uhr (Samstag) und 12.30 Uhr (Sonntag).

Der zweite Einbruch ereignete sich in der darauffolgenden Nacht zum heutigen Montag am nördlichen Ende der Straße Am Lunedeich. Die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so ins Gebäudeinnere. Dort durchsuchten sie die Räume und flohen anschließend unerkannt. Auch in diesem Fall kann das Diebesgut noch nicht genau benannt werden. Die Tatzeit kann auf 22.30 Uhr (Sonntag) und 7.30 Uhr (Montag) eingegrenzt werden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an. Wer Auffälligkeiten bemerkt hat oder andere sachdienliche Hinweise zu einem der Einbrüche geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell