Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Eine 62 Jahre alte Frau wurde am Mittwoch, 29. September, Opfer eines Verkehrsunfalls auf der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Frau gegen 15 Uhr im Bereich Hafenstraße/Pestalozzistraße/Geestheller Damm zu Fuß unterwegs. Als sie einen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) überquerte, wurde sie offenbar von einem Pkw angefahren. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen, darunter auch Knochenbrüche, zu. Die Person, die den Pkw führte, stieg nach der Kollision offenbar aus und half der verletzten Frau auf. Danach sei die Person wieder Person wieder in den Pkw gestiegen und fortgefahren, ohne ihre Daten zu hinterlassen oder die Polizei zu alarmieren. Die verletzte Frau stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und wandte sich an eine Verwandte, die die medizinische Betreuung der Verletzten veranlasste. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zur Aufklärung des Falls bittet die Polizei (0471/953-3164) um Zeugenhinweise.

