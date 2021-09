Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verstärkung für die Polizeien in Bremerhaven und Bremen: Neue Kommissarinnen und Kommissare ernannt

Bremerhaven (ots)

Nach erfolgreichem Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung haben heute, am 30. September 2021, 121 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ihr Zeugnis erhalten und dürfen sich über ihre Ernennung zur Polizeikommissarin und zum Polizeikommissar freuen. 31 von ihnen werden die Ortspolizeibehörde Bremerhaven verstärken. In diesem Jahr richteten die Polizei Bremen und die Ortspolizeibehörde Bremerhaven die feierliche Übergabe jeweils einzeln aus. In Bremerhaven wurden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Innenhof der Ortspolizeibehörde vom Oberbürgermeister der Stadt, Melf Grantz, von der Direktorin der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Bremen, Prof. Dr. Luise Greuel, und vom Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Harry Götze, begrüßt. Die Veranstaltung, die unter freiem Himmel und unter Beachtung der 2-G-Regeln stattgefunden hat, wurde von zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bremerhavener Polizei begleitet. Oberbürgermeister Melf Grantz führte in seiner Ansprache aus, dass die Polizei in Bremerhaven als letzte kommunale Polizei ein hohes Vertrauen genieße und tief in der Stadt verwurzelt sei. Er forderte die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf, aufeinander zu achten. Gleichzeitig versprach er den Anwesenden, dass er als Dezernent jederzeit für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ansprechbar sein werde. "Je rauer es dort draußen wird, desto enger werden wir zueinanderstehen", so Melf Grantz. Der Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Harry Götze, unterstrich in seiner Ansprache, dass die Absolventinnen und Absolventen einen vielseitigen Beruf gewählt hätten, der schwierige Momente und positive Erlebnisse für Sie bereithalte. Dabei reflektierte er den anhaltenden Wandel und die Veränderung in der Gesellschaft und forderte die Anwesenden auf: "Tragen Sie zur Festigung demokratischer Strukturen in der Gesellschaft und in der Polizei durch bürgernahes, professionelles und kompetentes Handeln bei. Leisten Sie Ihren Beitrag zur Stärkung unseres Ansehens in der Öffentlichkeit." Bremens Innensenator Ulrich Mäurer sendete seine Grüße und führte aus: "Ein großer Teil der Ausbildung war durch die Pandemie geprägt und musste ganz anders als sonst gestaltet und bewältigt werden. Es ist es mir daher ein umso größeres Anliegen, den neuen Polizistinnen und Polizisten meine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Sie haben mit viel Improvisationstalent und Geduld diese schwierigen Zeiten gemeistert und ihr Studium erfolgreich beendet."

