Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In der Kurve von der Fahrbahn abgekommen

Bremerhaven (ots)

Am Dienstagabend, 28.9.2021, ist ein Motorradfahrer in Bremerhaven-Lehe mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Andere Personen waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt, augenscheinlich fuhr der Kradfahrer deutlich zu schnell.

Der 44-Jährige war gegen 20.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der rechten Fahrspur der Stresemannstraße stadteinwärts unterwegs. In einer leichten Kurve zwischen Eisenbahnstraße und Hinrich-Schmalfeldt-Straße verlor das Vorderrad des Krades nach ersten Erkenntnissen die Haftung zur Fahrbahn und das Zweirad kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Fahrt über den Gehweg stieß das Fahrzeug gegen einen Laternenmast, wodurch es zum Sturzgeschehen kam. Offensichtlich hatte der Fahrer beim Unfall großes Glück und zog sich lediglich leichtere Verletzungen zu. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt voraussichtlich über 10.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell