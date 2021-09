Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Elektrogeräte aus Transportbox gestohlen

Bremerhaven (ots)

Bisher unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende mehrere industrielle Maschinen aus der Transportbox eines Pritschenwagens gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montag bemerkt und bei der Bremerhavener Polizei angezeigt. Hinweise zum Diebstahl im Bremerhavener Ortsteil Schierholz nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 953-3221 entgegen.

Das Fahrzeug stand am gesamten Wochenende in der Tarnowitzer Straße im Ortsteil Schierholz. Irgendwann im Zeitraum vom Abend des 24.9.2021 bis zum Morgen des 27.9.2021 muss sich der gewaltsame Aufbruch der Transportbox auf dem Pritschenlastkraftwagen ereignet haben. Gestohlen wurden ein Makitakoffer mit Akkuschrauber und Zubehör, ein Makitakoffer mit großer und kleiner Flex, ein Elektrofuchsschwanz und ein Rührwerk, beides von der Marke Eibenstock. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 800,- Euro. Wer Auffälligkeiten bemerkt hat oder andere relevante Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell