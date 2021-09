Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beim nächtlichen Gassi-Gang Straftäter ertappt

Bremerhaven (ots)

Beim nächtlichen Gassi-Gang mit seinem Hund überraschte ein Passant in der Nacht zum Sonntag einen Tatverdächtigen auf frischer Tat. Das Auto, in das der 24-Jährige eingebrochen war, gehörte ausgerechnet dem Bruder des Passanten. Der Zeuge verständigte die Polizei und hielt den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung am Einsatzort fest.

Der Vorfall ereignete sich am 26.9.2021 in Bremerhaven-Lehe. Gegen 03.15 Uhr war der Mann mit seinem Vierbeiner in der Eupener Straße unterwegs, als er die geöffnete Autotür sah und im Inneren einen unbekannten Mann entdeckte, der gerade den Inhalt des Pkw durchwühlte. Ausgewählte Gegenstände verstaute der Tatverdächtige in seine mitgeführte Tasche. Eine Streifenwagenbesatzung war schnell am Einsatzort und nahm den geständigen 24-Jährigen vorläufig fest. Offensichtlich hatte er sich gewaltsam Zugang zum Fahrzeug verschafft. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

