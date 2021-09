Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schwerer Unfall auf der Hafenstraße

Bremerhaven (ots)

Auf der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe hat sich am heutigen Freitag, 24. September, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 79 Jahre alter Autofahrer gegen 11.15 Uhr die Hafenstraße in nördlicher Richtung. In Höhe der Einmündung der Bremerhavener Straße verlor der Autofahrer - möglicherweise durch gesundheitliche Probleme - die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf den rechtsseitigen Bürgersteig. Dabei kollidierte er mit einem Fußgänger, der sich auf dem Fußweg befand. Der Fußgänger wurde schwerst verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten die Rettungskräfte und die Polizei. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Hafenstraße großräumig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Pkw des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

