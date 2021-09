Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizeibeamte bergen Schatz an der Seebäderkaje

Bremerhaven (ots)

Eine verdächtige Beobachtung meldete eine junge Bremerhavenerin am gestrigen Mittwochabend gegen 20.25 Uhr der Polizei. Sie hatte auf dem Willy-Brandt-Platz an der Seebäderkaje eine Frau gesehen, die in Höhe des Unterfeuers etwas in einem Gitterrohr deponierte. Die Anruferin zeigte einer Streifenwagenbesatzung das besagte Rohr. Die Beamt:innen zogen aus der Röhre ein kleines Plastikgefäß hervor und stellten fest, dass der Fund überaus harmlos war: Es handelte sich um eine Aufbewahrungsbox für ein Logbuch des sogenannten Geocachings. Diese Boxen verstecken Hobby-Schatzsucher auf der ganzen Welt an unterschiedlichen Orten. Nur wer spezielle Rätsel löst, erfährt den genauen Standort des "Schatzes" und kann sich nach erfolgreicher Suche in ein Logbuch eintragen. Das hatte zuvor offenbar auch die Frau getan, die der Anruferin verdächtig vorgekommen war. Die Polizeibeamt:innen konnten also die Anruferin beruhigen und positionierten den "Schatz" für die nächsten Geocacher wieder in seinem Versteck.

