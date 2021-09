Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann verletzt bei Festnahme zwei Polizeibeamtinnen

Bremerhaven (ots)

Starker Marihuana-Geruch aus einer Wohnung in Bremerhaven-Lehe veranlasste am gestrigen Mittwochabend, 22. September, einen Anrufer dazu, die Polizei zu rufen. Eine Streifenwagenbesatzung suchte daraufhin gegen 21.20 Uhr das Gespräch mit dem Bewohner. Dieser verneinte, dass in seiner Wohnung Betäubungsmittel konsumiert worden seien. Aufgrund der Konstitution des Mannes und des tatsächlich stark wahrnehmbaren Marihuana-Geruchs hatten die Polizeibeamtinnen jedoch berechtigten Grund zur Annahme, dass sich in der Wohnung Drogen befinden würden. Die Staatsanwaltschaft erteilte daraufhin fernmündlich einen Durchsuchungsbeschluss. Das passte dem Bewohner überhaupt nicht, und er versuchte nun, den Polizeibeamtinnen die Haustür vor der Nase zuzuschlagen. Bei der vorläufigen Festnahme des renitenten Mannes wurden zwei Beamtinnen leicht verletzt. Mit weiteren Polizeikräften wurde daraufhin die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei wurden unter anderem ein nach dem Waffengesetz verbotener Gegenstand und eine schlauchlose Wasserpfeife (Bong) sichergestellt. Die Polizeibeamt:innen schrieben zunächst Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Die Ermittlungen dauern an.

