Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahranfänger will Mitfahrenden imponieren und kassiert Anzeige

Bremerhaven (ots)

Wenn im Straßenverkehr Donuts produziert werden, dann geht es meistens nicht die Herstellung von Süßgebäck, sondern um kreisförmigen Reifenabrieb von Autofahrern. Dabei lassen sie das Heck ihres Fahrzeugs so ausbrechen, dass der Wagen im Kreis dreht und dabei schwarze Muster auf die Fahrbahn malt. Genau dies hatte offenbar in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 22. September, auch ein 18-Jähriger geplant, der gegen Mitternacht in einem VW Passat auf dem Wilhelm-Kaisen-Platz in Bremerhaven-Lehe lautstark Kreise drehte. Im Wagen befanden sich neben dem 18-Jährigen am Lenkrad noch zwei weibliche und ein männlicher Mitfahrer. Die Fahrmanöver fielen einer Polizeistreife auf, die dem Treiben ein Ende bereitete. Der Fahranfänger gab an, er habe seinen Mitfahrenden imponieren wollen. Die Polizeibeamten waren weniger beeindruckt und fertigten Anzeigen wegen unnötiger Lärmbelästigung, vermeidbarer Abgasbelästigung sowie unnützen Hin- und Herfahrens innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. Außerdem erhielt der Fahranfänger für den Rest der Nacht einen Platzverweis für den Wilhelm-Kaisen-Platz.

