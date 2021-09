Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Anwohner melden Einbruch

Bremerhaven (ots)

Bisher unbekannte Täter sind nach derzeitigen Erkenntnissen am gestrigen Montagvormittag, 20.9.2021, in eine Wohnung in der Lutherstraße, im Bremerhavener Ortsteil Goethestraße eingebrochen. Aufmerksame Anwohner informierten die Polizei. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0471 - 953 3221 entgegen.

Die Tatzeit liegt nach Zeugenhinweisen in der Zeit von 6.30 bis 12.00 Uhr. Die Einbrecher sind vermutlich über ein rückwärtiges Fenster in die Wohnung im Mehrfamilienhaus eingestiegen. Im Inneren wurden alle Räume durchsucht, bevor sich die Tatverdächtigen auf gleichem Wege vom Tatort entfernten. Was sie bei dem Tageswohnungseinbruch erbeutet haben, steht noch nicht genau fest, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

