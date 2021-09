Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hund findet hilflose Person

Bremerhaven (ots)

Am späten Montag, 20.9.2021, drehte ein Hundebesitzer eine letzte Runde mit seinem Tier in Bremerhaven-Lehe. Plötzlich entdeckte der Hund einen Passanten, der hilflos in einem Gebüsch lag. Der Hundehalter verständigte sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Der verletzte Mann wurde zunächst am Einsatzort versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Nach eigenen Angaben war der 59-Jährige aus nicht geklärter Ursache gegen 21.00 Uhr in das Gebüsch in der Wülbernstraße gefallen, zog sich dabei Oberkörperverletzungen zu und konnte nicht mehr allein aufstehen. Ein fremdes Verschulden lag offensichtlich nicht vor. Dank des aufmerksamen Hundes konnte dem Verletzten geholfen werden.

