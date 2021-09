Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fängt streunenden Hund ein

Bremerhaven (ots)

Am Montagabend, 20. September, benachrichtigten mehrere Passanten gegen 19 Uhr die Polizei, weil ein offensichtlich herrenloser Hund mehrmals die Fahrbahn der Rheinstraße überquerte. Dabei kam es zu gefährlichen Situationen. Der muntere und aufgeschlossene Vierbeiner folgte auch anderen Artgenossen, die von ihren Herrchen ausgeführt wurden. Aber nicht alle waren dem aufdringlichen Verhalten des Streuners gegenüber aufgeschlossen. Die eingesetzten Polizist:innen konnten den äußerst freundlichen Mischling in der Holzstraße antreffen und mit Leckerlis bestechen. Die Beamt:innen lockten den Hund in ihren Streifenwagen und leinten ihn an. Bevor sie ihn dem Tierheim übergaben, drehten sie noch eine Gassirunde mit ihm.

