Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sitze aus Auto gestohlen

Bremerhaven (ots)

Auf die Sitze eines Mercedes Viano hatten es unbekannte Täter abgesehen, die das Fahrzeug im Fischereihafen aufgebrochen haben. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Einem Passanten fiel am späten Donnerstagabend der rote Wagen in der Straße An der Packhalle IV auf. Die Türen standen offen und eine Scheibe war eingeschlagen. Der Zeuge rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass sich keine Sitze mehr in dem Fahrzeug befanden, lediglich die Schrauben wurden zurückgelassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird auf Spuren untersucht. Jetzt bittet die Polizei darum, dass sich weitere Zeugen melden, die Hinweise auf die Tatumstände geben können.

