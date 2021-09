Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrskontrolle im Rahmen der "Roadpol-Safety Days"

Bremerhaven (ots)

Heute, Donnerstag 16. September, führt die Polizei Bremerhaven im Rahmen der europaweiten "ROADPOL Safety Days" Aktionswoche zur Unfallprävention eine großangelegte Verkehrskontrolle mit den Schwerpunkten Drogenkonsum, Handy- und Gurtverstöße im Straßenverkehr durch.

In der Georgstraße, Höhe Hamburger Straße, kontrollieren und überprüfen die Beamt:innen seit 14 Uhr die Fahrzeuge und deren Fahrer:innen. Schon in der ersten Stunde wurden fünf Handyverstoße geahndet. Die Polizist:innen zogen drei Fahrer aus dem Verkehr, die nicht angeschnallt waren. Bei fünf Fahrzeugen wurde der Verbandkasten bemängelt.

Bis zum 22. September wird die Polizei in zahlreichen EU-Ländern Verkehrskontrollen und präventive Aktionen durchführen - mit dem Ziel durch Aufklärung die Zahl der Verkehrsunfälle, insbesondere der schweren Unfälle mit tödlich Verunglückten zu reduzieren. Die Polizei wird auch in Zukunft regelmäßig Kontrollen durchführen, für mehr Sicherheit auf den Straßen in Bremerhaven.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell