POL-Bremerhaven: PKW rutscht auf nasser Fahrbahn

Am Abend des 15.09.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall in Lehe. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Auto die Pestalozzistraße in nördlicher Richtung. An der Einmündung Frenssenstraße wollte der 22-Jährige rechts abbiegen und kam dabei auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Es kam zur Kollision mit dem PKW eines 48-Jährigen, der aus der Frenssenstraße kam und hier im Einmündungsraum wartete. Der Geschädigte wurde bei dem Anprall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

