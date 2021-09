Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb schubst Kundin um

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 14.09.2021 bemerkten aufmerksame Kunden einen Ladendiebstahl im Ortsteil Klushof. In einem Lebensmittel-Discount an der Stresemannstraße steckte gegen 12.00 Uhr ein Mann seinen Rucksack voll mit Schokoladenriegeln und durchquerte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Marktes sprach den Dieb an und forderte ihn auf stehenzubleiben. Als der Täter flüchtete, kam es zu einem Gerangel. Der Unbekannte riss sich los und rannte nach draußen auf den Parkplatz. Dabei stieß er eine Kundin um, die stürzte und auf den Kopf fiel. Die 73-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Täterbeschreibung: - männlich - auffallend groß (2 Meter) und schlank - osteuropäisches Erscheinungbild/Akzent - schwarzes Cappy, dunkelblaue Regenjacke - dunkler Rucksack mit weißer Aufschrift

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3221 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell