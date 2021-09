Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnung - Mieter schliefen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 14.09.2021 kam es in Bremerhaven-Lehe zu einem Einbruch in eine Wohnung. Während die Mieter schliefen, drangen unbekannte Täter lautlos durch ein geöffnetes Fenster in die Erdgeschosswohnung in der Frenssenstraße ein und durchsuchten die Räume. Das ältere Ehepaar bekam davon nichts mit. Erst als die Ehefrau gegen 01.00 Uhr zur Toilette musste, bemerkte die 75-Jährige das Durcheinander in ihrer Wohnung und alarmierte die Polizei. Entwendet wurden persönliche Dokument und Schmuck. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3221 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell