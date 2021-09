Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schlägerei in Gaststätte

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 12.09.2021, kam es Bremerhaven-Lehe zu einer Auseinandersetzung in einem Club in der Hafenstraße. Gegen 03.00 Uhr gerieten dort mehrere Gäste verschiedener Nationalitäten aneinander. 10 Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren gingen nach einem Streit aufeinander los. Drei von ihnen wurden dabei nicht unerheblich verletzt und mussten von Rettungssanitätern versorgt werden. Ein 23-Jähriger erlitt Schnittverletzungen, weil ihm eine Flasche über dem Kopf geschlagen wurde. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen § 224 StGB Gefährliche Körperverletzung.

