POL-Bremerhaven: Wahlplakat angezündet

Unbekannte Täter haben am vergangenen Dienstagnachmittag ein Wahlplakat (der SPD) in der Schiffdorfer Chaussee angezündet. Die Polizei (Telefon 953 4444) sucht Zeugen. Einem Passanten fiel gegen 15.50 Uhr das brennende Plakat nahe einer Bushaltestelle an der Ludwig-Börne-Straße auf und er rief die Polizei. Mit einem Feuerlöscher konnte es gelöscht werden. Durch die Hitze wurde auch die Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen, an der das Wahlplakat hing. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zum Tatzeitpunkt Auto- und Radfahrer den Tatort passiert haben müssen. Darüber hinaus sollen Fahrgäste an der Bushaltestelle gewartet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

